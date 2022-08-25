В Новороссийске жители 14 микрорайона остались без воды из-за аварии
Происшествия
25.08.2022 15:53
Аварийное отключение водоснабжения в 14 микрорайоне произошло 25 августа в 15:30.
На месте аварии по улице Пионерской работает бригада водоканала. Сроки устранения последствий нештатной ситуации не уточняются.
В связи с аварийным отключением воду жителям 14 микрорайона будут подвозить автоцистернами по заявкам, сообщает пресс-служба МУП «Водоканал» Новороссийска.
В границах 14 микрорайона находятся многоквартирные дома по улицам Хворостянского, Молодежной, Пионерской, Вербовой, Южной и проспекту Дзержинского.
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