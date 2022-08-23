В Краснодаре на три дня остались без горячей воды жители улиц по ветке «ТЭЦ — Центр города»

Фото пресс-службы администрации Краснодара

С 23 по 26 августа горячей воды не будет в домах на улицах Ставропольской, Бургасской и КИМ, а также на участке от Селезнева до Суворова.

Подачу горячей воды приостановили из-за врезки двух отремонтированных участков теплосети «ТЭЦ — Центр города» в основную магистраль.

«В связи с необходимостью проведения оперативных переключений на тепловой сети, подача теплоносителя по направлению «ТЭЦ — Центр города будет отключена с 00:00 23 августа по 24:00 26 августа», — сообщает ЕДДС Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре завершили замену двух участков теплосети «ТЭЦ — Центр города».