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В Краснодаре на три дня остались без горячей воды жители улиц по ветке «ТЭЦ — Центр города»

Общество
23.08.2022 10:48
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-na-tri-dnya-ostalis-bez-goryachej-vody-zhiteli-ulits-po-vetke-tets-tsentr-goroda
В Краснодаре на три дня остались без горячей воды жители улиц по ветке «ТЭЦ — Центр города»
Фото пресс-службы администрации Краснодара

С 23 по 26 августа горячей воды не будет в домах на улицах Ставропольской, Бургасской и КИМ, а также на участке от Селезнева до Суворова.

Подачу горячей воды приостановили из-за врезки двух отремонтированных участков теплосети «ТЭЦ — Центр города» в основную магистраль.

«В связи с необходимостью проведения оперативных переключений на тепловой сети, подача теплоносителя по направлению «ТЭЦ — Центр города будет отключена с 00:00 23 августа по 24:00 26 августа», — сообщает ЕДДС Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре завершили замену двух участков теплосети «ТЭЦ — Центр города».

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