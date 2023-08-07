Треш-стримеров из Краснодара уличили в дискредитации ВС РФ

Об этом сообщила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

«Треш-стримеры из Краснодара на своих эфирах занимаются дискредитацией армии, рассуждают об СВО и мобилизации в грубой форме, собирая при этом донаты», — написала Екатерина Мизулина в своем Telegram.

Она добавила, что в соответствии со статьей 20.3.3 КоАП РФ в полицию направили материалы с просьбой о проведении проверки.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», жительницу Краснодара арестовали за дискредитирующий ВС РФ пост в соцсетях.

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