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Треш-стримеров из Краснодара уличили в дискредитации ВС РФ

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/tresh-strimerov-iz-krasnodara-ulichili-v-diskreditatsii-vs-rf
Треш-стримеров из Краснодара уличили в дискредитации ВС РФ
Фото t.me/ekaterina_mizulina

Об этом сообщила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

«Треш-стримеры из Краснодара на своих эфирах занимаются дискредитацией армии, рассуждают об СВО и мобилизации в грубой форме, собирая при этом донаты», — написала Екатерина Мизулина в своем Telegram.

Она добавила, что в соответствии со статьей 20.3.3 КоАП РФ в полицию направили материалы с просьбой о проведении проверки.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», жительницу Краснодара арестовали за дискредитирующий ВС РФ пост в соцсетях.

Читайте также: в отношении лидера группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова составили протокол за дискредитацию ВС РФ.

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