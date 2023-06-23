Жительницу Краснодара арестовали за дискредитирующий ВС РФ пост в соцсетях

Уголовное дело о публичных действиях, направленные на дискредитацию использования ВС в целях защиты интересов России и ее граждан, возбудили в отношении жительницы Краснодара в Сочи.

По данным следствия, женщину в октябре 2022 года привлекли к административной ответственности за совершение публичных действий, направленных на дискредитацию использования ВС РФ. Также женщина уже была осуждена по статье о публичных призывах к экстремистской деятельности и отбывала срок в колонии-поселении. Суд запретил ей заниматься администрированием сайтов.

Осужденная вышла на свободу и через 5 месяцев вновь разместила противоправный контент в своих соцсетях, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Адлерский районный суд учел факт того, что обвиняемая является активным пользователем соцсетей с многочисленной аудиторией и, находясь на свободе, может распространять недостоверные сведения об обстоятельствах дела, и поместил ее под стражу до 14 августа.

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