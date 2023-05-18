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В отношении лидера группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова составили протокол за дискредитацию ВС РФ

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-otnoshenii-lidera-gruppy-akvarium-borisa-grebenshhikova-sostavili-protokol-za-diskreditatsiyu-vs-rf
В отношении лидера группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова составили протокол за дискредитацию ВС РФ
Фото vk.com/bgofficial

Об этом 18 мая сообщили в Тверском суде Москвы.

По данным суда, административный протокол в отношении Бориса Гребенщикова по статье о публичных действиях, направленных на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ, зарегистрирован 18 мая. Дату рассмотрения дела пока не назначили.

Лидеру группы «Аквариум» грозит административный штраф в размере от 30 до 50 тыс. рублей, сообщает РИА «Новости».

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