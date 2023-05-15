Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Концерт группы «Би-2» в Сочи отменен после скандальных высказываний солиста

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kontsert-gruppy-bi-2-v-sochi-otmenen
Концерт группы «Би-2» в Сочи отменен после скандальных высказываний солиста
Фото vk.com/b2band

Выступление в Сочи должно было состояться 12 августа. Сейчас группа «Би-2» находится в туре в США.

По данным официального сайта группы «Би-2», в Сочи 12 августа должен состояться концерт, но около даты есть ремарка, что концерт перенесен. В своих соцсетях Лева (Егор Бортник) сообщил о том, что он не намерен возвращаться в Россию. Музыкант назвал продажу билетов на концерты в Сочи, а также в Москве и Волгограде «формальностью».

В ответ на поздравления читателей с Днем Победы Егор Бортник поздравил их с «Днем победы союзнических войск во второй мировой войне», а затем заявил о том, что они «перечеркнули все свои достижения».

По данным соцсетей, в Генпрокуратуру РФ и СК России направлено обращение от представителей движения «Ветераны России» с просьбой проверить группу «Би-2» на предмет финансирования ВСУ и дискредитации ВС РФ. Также в Минюст направили обращение с просьбой признать Егора Бортника иноагентом, пишет «Коммерсантъ-Кубань».

Читайте также: Минюст РФ признал иноагентом певицу Земфиру.

Статьи
Какой сегодня праздник: что отмечаем 16 мая
Какой сегодня праздник: что отмечаем 16 мая
Бессонница имеет причины: что категорически нельзя делать перед сном
Бессонница имеет причины: что категорически нельзя делать перед сном
С 1 июня WhatsApp перестанет работать, но не у всех. У кого именно?
С 1 июня WhatsApp перестанет работать, но не у всех. У кого именно?
Окрошка: квас, кефир или минералка?
Окрошка: квас, кефир или минералка?
Японские ученые обнаружили «разговор» грибов после дождя
Японские ученые обнаружили «разговор» грибов после дождя
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях