Трава и мусор загорелись на площади 1,8 тыс. кв. метров под Краснодаром

Сообщение о возгорании травы на улице Яна Полуяна в станице Елизаветинской поступило диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона 24 марта в 16:24.

Пожарные прибыли на место и установили, что загорелись трава и мусор. Площадь пожара достигла 1,8 тыс. кв. м. На данный момент возгорание локализовали.

К ликвидации пожара привлекли от РCЧC 41 человека и 14 единиц техники, от МЧС России —28 человек и 9 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на полях в районе станице Елизаветинской 24 марта сжигали рисовую солому. Жители Юбилейного микрорайона заметили густой белый дым над полями. По информации главного агронома КубГАУ, на территории учебных полей проводилось плановое сжигание рисовой соломы. Его спланировали с учетом направления ветра.

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