На полях под Краснодаром снова начали сжигать рисовую солому 

О том, что в районе станице Елизаветинской горят поля, сообщили в соцсетях жители Юбилейного микрорайона краевой столицы.

На фотографиях запечатлен густой белый дым, он был заметен из разных районов города. Оказалось, что это плановое сжигание рисовой соломы.

«По информации главного агронома КубГАУ, на территории учебных полей проводилось плановое сжигание рисовой соломы. Сжигание было спланировано с учетом направления ветра», — сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.

Читайте также: запретить сжигать рисовую солому хотят в России. МЧС России подготовило проект постановления правительства, который запретит сжигать рисовую солому на землях сельхозназначения, запаса и населенных пунктов. В ведомстве считают, что человека опасны не только выделяющиеся при сжигании рисовой соломы углекислый газ и твердые частицы.

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