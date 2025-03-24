В Новороссийске мать-наркоманка едва не сожгла квартиру с 1,5-годовалым сыном

О произошедшем в одной из многоэтажек в Южном районе Новороссийска в соцсетях сообщили очевидцы.

По их словам, в одной из квартир, где живет семья с маленьким ребенком, вспыхнул пожар. Неравнодушные жители заметили неадекватное поведение хозяйки квартиры и вызвали полицию. Пока ехали правоохранители, женщина громко ругалась с соседями, по внешним признакам она находилась в состоянии наркотического опьянения.

Полицейские прибыли на место и предложили 34-летней хозяйке квартиры пройти медосвидетельствование. После отказа в ее отношении составили административный протокол. Во время личного досмотра у женщины обнаружили пакет с порошкообразным веществом, которое направили на экспертизу. По данному факту проводят проверку.

Кроме того, в квартире также находился 1,5-годовалый ребенок. Сотрудники ПДН забрали мальчика и поместили в медучреждение для обследования. Установили, что ребенок здоров, противоправных действий в отношении мальчика не совершалось.

За неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних в отношении матери составили административный протокол. Материалы направили в суд для принятия решения, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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