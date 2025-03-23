В Краснодаре произошел пожар в многоэтажке на Фестивальном

Возгорание случилось днем 23 марта в многоквартирном доме на улице Атарбекова.

Информация о пожаре поступила диспетчеру 12:47.Спасатели прибыли на место через 7 минут и установили, что в одной из квартир загорелись вещи на площади 20 кв. метров.

В 13:02 пожар локализовали, а в 13:14 полностью потушили. На месте работали 20 пожарных и 6 единиц техники. В результате происшествия никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

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Природные пожары на Кубани — не редкость. Виной всему сухая зима и резкое потепление. Теплая погода создала благоприятные условия для возникновения пожаров. Тем не менее, по данным спасателей, в каждом случае была вина человека.

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