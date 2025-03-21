С начала 2025 года 25 природных пожаров произошли на Кубани по вине людей

Весна в Краснодарском крае началась с череды крупных пожаров. Только за прошедшую неделю спасатели потушили около 10 лесных возгораний по всему региону.

Природные пожары на Кубани — не редкость. Виной всему сухая зима и резкое потепление. Теплая погода создала благоприятные условия для возникновения пожаров. Тем не менее, по данным спасателей, в каждом случае была вина человека.

С начала этого года сотрудники МЧС ликвидировали в крае 25 природных пожаров, которые произошли из-за халатности людей. Чаще всего причиной пожаров становятся не потушенные мангалы, костры, брошенные окурки и стекла. Их нередко можно найти в лесополосе после теплых выходных. Однако снизить ущерб и избежать последующей трагедии можно, если соблюдать правила пожарной безопасности.

Сотрудники МЧС напоминают, что в пожароопасный сезон на природе запрещено: бросать горящие спички, тлеющие окурки и тряпки, разводить костер в густых зарослях, а также оставлять в лесу самовозгораемый материал: ветошь, пропитанную бензином, стеклянную тару, которая в ясную погоду может сфокусировать солнечный свет и воспламенить сухую траву. Нельзя оставлять костер без присмотра или разводить его в ветряную погоду.

«За нарушение пожарной безопасности в лесах предусмотрено несколько видов ответственности: это гражданская, административная и уголовная ответственность. Гражданская ответственность говорит о том, что причинитель вреда обязан возместить ущерб от вреда», — рассказала адвокат коллеги адвокатов «Антонова и партнеры» Краснодарского края Екатерина Антонова.

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах влечет предупреждение или штраф на граждан в размере от 15 тыс. до 30 тыс. рублей. Для должностных лиц от 30 тыс. до 50 тыс. рублей. Юрлица заплатят до 400 тыс. Если это нарушение совершить в условиях особого противопожарного режима, штрафы ударят по карману еще больнее. Что касается уголовной ответственности, то по статье 261 УК РФ — наказание может быть вплоть до четырех лет лишения свободы.

Остаться незамеченным, после возникновения пожара в лесу — не выйдет. Так, летом 2023 года полиция задержала местного жителя, устроившего пожар в Геленджике. 40-летний местный житель подготавливал электрокабели к продаже на территории своего дома. Он оголял провода и сжигал изоляцию, чем спровоцировал возгорание сухой растительности. После огонь распространился на лесной массив.

На каждом лежит ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности. Защитить природу и уникальные экосистемы от последствий огня можно, если вовремя среагировать. При пожаре следует немедленно позвонить в экстренные службы, затем нужно назвать максимально точное место пожара — при возможности проверить координаты на карте. Также важно сообщить, что именно горит — деревья, трава или дымится почва.

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