«Транснефть»: удар по станции «Кавказская» повлияет на доходы КТК и акционеров

Нефтеперекачивающая станция «Кавказская», пострадавшая от атаки ВСУ в ночь на 19 марта, не принадлежит Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК), но удар по ней повлияет на доходы КТК и акционеров, заявили в компании «Транснефть».

«Юридически «Кавказская» не принадлежит консорциуму, однако удар по ней повлияет на выполнение плановых работ. Как следствие, доходы КТК, как и дивиденды его акционеров, среди которых есть компании из США, снизятся», — говорится в сообщении.

В «Транснефти» добавили, что демонстративная атака по структуре с американским участием сразу же после договоренности об остановке ударов по энергетике говорит о намерениях киевского режима сорвать мирные инициативы США и России.

Через «Кавказскую» идет перевалка нефти из железнодорожных цистерн в соединительный трубопровод до НПС «Кропоткинская», которая входит в трубопроводную систему КТК. Месяц назад эта станция также подверглась атаке украинских беспилотников, напомнили в компании.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», атаку украинских беспилотников отразили в станице Кавказской в ночь на 19 марта. Из-за падения обломков произошел пожар на расположенной рядом со станицей нефтебазе.

Для тушения возгорания на нефтебазе в Кавказской привлекли более 400 спасателей и 157 единиц техники. Площадь пожара составляет 4 тыс. 250 кв. м.

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