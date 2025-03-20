Более 400 спасателей привлекли для тушения пожара на нефтебазе в Кавказской

Для ликвидации возгорания на атакованной ВСУ нефтебазе в станице Кавказской нарастили группировку.

В тушении пожара на данный момент задействовали 406 человек и 157 единиц техники. Площадь возгорания составляет 4 тыс. 250 кв. м.

Специалисты тушат один из резервуаров, запорную арматуру и горящие нефтепродукты в границах обвалования вокруг резервуара, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», атаку украинских беспилотников отразили в станице Кавказской в ночь на 19 марта. Из-за падения обломков произошел пожар на расположенной рядом со станицей нефтебазе. Повреждения получил трубопровод между резервуарами. Сработала автоматическая система пожаротушения и охлаждения. Пожару присвоили 4 ранг сложности.

В Минобороны РФ назвали атаку на нефтебазу в Краснодарском крае провокацией для срыва российско-американских переговоров о временном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре.

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