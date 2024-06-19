Торговые палатки снесут до конца недели на парковой алее в центре Новороссийска

Глава города-героя Андрей Кравченко 19 июня осмотрел состояние общественных территорий в Центральном районе.

В ходе рабочего выезда градоначальник раскритиковал вид центральной парковой аллеи.

«К парковой аллее — особое внимание. Тенистая пешеходная зона превратилась в мини-рынок. Поручил убрать все торговые палатки до конца недели», — написал Андрей Кравченко в Telegram.

Также глава города сообщил, что к завершающей стадии подошло проектирование ремонтно-реставрационных работ детской музыкальной школы имени А. С. Данини. Учреждение приведут в надлежащее состояние в 2025 году.

«Эффективный способ узнать о потребностях новороссийцев — пообщаться с ними на улицах. Радует неравнодушное отношение наших жителей к благоустройству родного города-героя», — заключил Кравченко.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», глава Новороссийска раскритиковал состояние набережной после прошедшего шторма и отметил, что прогулки с собаками на «Малой земле» недопустимы.