Мэр Новороссийска: прогулки с собаками на «Малой земле» недопустимы

Глава города-героя Андрей Кравченко 18 июня провел мониторинг санитарного состояния набережной в Южном районе.

Как отметил мэр, пока не выстроится системная работа коммунальных служб, он будет лично контролировать мониторинг санитарного состояния города-героя.

«Малая земля» — сердце города-героя. Несмотря на то, что ансамбль находится на реставрации, жители и гости Новороссийска любят проводить время в его окрестностях. Огорчает отношение местных жителей к священному месту. Прогулки с собаками считаю здесь недопустимыми», — написал Андрей Кравченко в Telegram.

Градоначальник поручил установить на территории информационные таблички о запрете выгула собак. Он подчеркнул, что это должно происходить в специально отведенных местах. К примеру, такая площадка есть в Южном районе, скоро появится еще одна, пообещал Кравченко.

«В рекреационной зоне «Нептун» арендатором на опорной стене нарисовано граффити — история хорошая, но сделано некачественно. Если делать, то хорошо, для галочки не нужно! Не доволен и санитарным состоянием пляжа. Арендаторам, взявшим на себя обязательства по его благоустройству, необходимо следить за чистотой», — подчеркнул глава Новороссийска.

Андрей Кравченко добавил, что здесь на набережной в ближайшее время обновят уличные тренажеры на спортивной площадке.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», глава Новороссийска раскритиковал состояние набережной после прошедшего шторма.