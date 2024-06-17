Глава Новороссийска раскритиковал состояние набережной после прошедшего шторма

Мэр города-героя Андрей Кравченко 17 июня вместе с коллегами осмотрел общественные территории и места отдыха.

Глава Новороссийска проинспектировал состояние набережной. По его словам, основная часть последствий двухдневного шторма уже устранена, однако к работе коммунальных служб у градоначальника возникли вопросы.

«Неудовлетворительное санитарное состояние брусчатки, хаотично стоящие самокаты, полуразрушенные вазоны — вот что видят жители и гости города-героя на набережной. Возмущен халатным отношением сотрудников коммунального хозяйства к своей работе. Такой подход абсолютно недопустим. Поручил в кратчайшие сроки устранить замечания, наладить системность работы», — написал Кравченко в Telegram.

Мэр подчеркнул, что пешеходная зона вдоль моря должна быть комфортной и привлекательной. Он поручил подготовить предложения по разработке единой концепции по замене элементов малых архитектурных форм, пришедших в негодное состояние.

«Благоустройство — это не только красивый вид, но и удобство наших жителей. Ко всему требую только комплексный подход, даже если это касается установки и содержания скамеек», — заключил глава Новороссийска.

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