Топ-3 десертов с корицей и медом для вкусных зимних вечеров

Корица и мед — как будто созданы друг для друга. Это идеальный дуэт для создания уюта в холодные вечера. Десерты на их основе согревают, дарят чувство комфорта и наполняют дом волшебным ароматом.

Классический яблочный крамбл

Этот десерт — британская культурная ценность. Это сама простота и уют. Теплая, ароматная яблочная начинка с медом и корицей под хрустящей песочной крошкой… Не будем отвлекаться и займемся делом!

Берем 6-7 штук кисло-сладких яблок среднего размера. Очищаем их от кожуры. Разрезаем на половинки. Удаляем сердцевины. Нарезаем тонкими дольками или небольшими кубиками. Складываем в миску. Поливаем лимонным соком. Аккуратно перемешиваем.

К яблокам добавляем 2-3 ст. л. меда и корицу по вкусу. Тщательно все перемешиваем, чтобы все дольки покрылись медом и специями.

В отдельную миску просеиваем муку — 150 г. Добавляем 80 г коричневого сахара (но и белый подойдет). Не забываем и щепотку соли для усиления вкуса.

Теперь сливочное масло. Оно должно быть холодным. Очень-очень холодным. Берем его 100 г и нарезаем небольшими кубиками. Добавляем их к мучной смеси. Быстро перетираем все это пальцами, пока смесь не превратится в однородную рассыпчатую крошку. Важно не перестараться — от слишком долгого перетирания масло растает, а крошка получится плотной. Она же должна быть похожа на влажный песочек с мелкими комочками.

Берем жаропрочную форму. Смазываем ее дно и стенки тонким слоем сливочного масла. Равномерно выкладываем яблочную начинку. Сверху рассыпаем мучную крошку. Утрамбовывать не нужно!

За это время духовка у нас уже разогрелась до 180°C. Ставим в нее форму и выпекаем 35-45 минут, пока верх не станет золотисто-коричневым, а из-под корочки не появятся пузырьки яблочного сока.

Даем крамблу немного остыть — достаточно 5-10 минут, чтобы начинка перестала быть раскаленной. Подаем крамбл теплым, как есть, или, в идеальном варианте, с шариком ванильного мороженого или взбитыми сливками.

Мороженое будет не спеша подтаивать на нашем теплом десерте. А это создает невероятную комбинацию вкусов и текстур. И сделает зимний вечер таким, каким мы его себе представляли.

Греческий йогурт с медом, корицей и запеченными грушами

Это тот случай, когда хочется чего-то легкого, но в то же время изысканного. Терпковатый вкус и густота греческого йогурта. Сладость мёда. Аромат корицы. Фруктовая нежность запеченных груш. Уже хочется поскорее попробовать все это вместе.

Разрезаем груши пополам, удаляем сердцевинки. В углубление помещаем кусочек сливочного масла. Поливаем медом. Щедро посыпаем корицей.

Запекаем в духовке при 180°C. Достаточно примерно 20-25 минут и груши станут настолько мягкими, насколько требуется.

Выкладываем в пиалу греческий йогурт, сверху теплую запеченную грушу. Поливаем все это медом, оставшимся в форме для запекания. Любуемся красотой и еще немного посыпаем корицей.

Элегантный десерт, приготовлен за считанные минуты. Теплота груши и прохлада йогурта — это настоящая магия.

Медово-коричные трюфели в какао и орехах

Чай, кофе, или что там мы еще приготовили для долгого зимнего вечера просто требуют себе в компанию чего-нибудь сладенького. А у нас уже заранее приготовлен идеальный десерт, который ждет своего часа в холодильнике.

Сделали мы его быстро, без выпечки и подаем по мере надобности. В основе рецепта — измельченное печенье или овсяные хлопья, а еще мед, кокосовая стружка или молотые орехи. Для связки мы возьмем сливочное масло или сливочный сыр. Останется приправить все это щедрой порцией молотой корицы.

Пропорции печенья — хлопьев и других ингредиентов подбираем интуитивно в процессе приготовления, смотря какое количество трюфелей мы хотим сделать. Смешиваем все составляющие, добиваясь плотной консистенции. Скатываем небольшие шарики и обваливаем их в какао-порошке, кокосовой стружке или молотых орехах. Даем настояться в холодильнике пару часов.

Применив минимум усилий, мы добились максимально волшебного вкуса.

Бонус: глинтвейн безалкогольный для всей семьи

Да, это не совсем десерт! Это идеальный напиток для зимнего вечера. И в нем тоже присутствуют и мед, и корица. Берем кастрюльку и смешиваем в ней:

Виноградный или яблочный сок — 1 л

Мед 3-4 ст. л. или по вкусу

Корица — 1-2 палочки

Гвоздички — 3-4 шт.

Цедра апельсина

Нагреваем все это на медленном огне 10-15 минут. До кипения не доводим! Процеживаем и разливаем по кружкам. Этот согревающий напиток идеально дополнит любой из приготовленных нами десертов.

