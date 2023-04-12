Только не пиво: что выпить от похмелья

Часто после веселого вечера с большим объемом алкоголя утром тяжело встать с кровати — болят голова и желудок, тошнит, общая слабость.

Конечно, проще предупредить похмелье, чем убирать последствия, но, если не получилось поесть перед вечеринкой и хорошо закусывать в течение вечера, справиться с ним можно — как при помощи лекарств, так и общими действиями после пробуждениями.

Что такое похмелье и почему оно возникает?

По сути, такое явление — это отравление организма алкоголем. В это время этанол распадется и попадает в кровь — именно это приводит к плохому самочувствию. Кроме того, алкоголь приводит к обезвоживанию, а следствие этому — жажда и сухость во рту. Желудок же болит из-за сильного раздражения стенок алкоголем.

От снижения уровня сахара в крови и потери витаминов и минералов появляется головокружение, слабость, дрожь в руках и ногах. Даже после долгого сна можно проснуться уставшим — при алкогольном опьянении человек сразу погружается в глубокий сон, пропуская первые фазы сна, в которых происходит перезагрузка мозга.

Какие лекарства помогут?

— Сорбенты: «Энтеросгель», «Полисорб», «Алмагель», белый и активированный уголь и другие. Они помогут максимально вывести из организма все, что его отравляет. Такие препараты лучше принимать до застолья или в процессе, но постфактум они тоже достаточно действенные.

Обратите внимание на количество таблеток активированного угля — их нужно пить в расчете 1 таблетка на 10 кг веса. От одной таблетки пользы не будет.

Во время вечеринки или перед сном также можно выпить «Зорекс», «Алко-Детокс», «Антипохмелин» и «Алка-Зельтцер» — они снижают влияние токсинов на печень и общий вред алкоголя организму.

— Обезболивающие: «Ибупрофен», «Но-шпа», «Баралгин», ацетилсалициловая кислота. Головную боль нельзя терпеть ни в каком состоянии, поэтому пренебрегать обезболивающими не стоит.

— Регидранты: «Регидрон», «Гидровит», «Дегидромин» и другие. Они помогут восстановить водно-солевой баланс. В таких препаратах в виде порошка содержатся соли натрия и калия.

— Пробиотики: «Линекс», «Хилак Форте», «Биосоприн». Они помогут восстановить микрофлору кишечника после раздражения алкоголем.

— Витамины. Лучше выбирать комплексы, потому что большая часть различных витаминов и минералов вымывается из организма из-за того, что алкоголь имеет сильный мочегонный эффект.

Как еще помочь организму справиться с алкогольным отравлением?

В первую очередь нужно восстановить водный баланс — выпить минимум два стакана воды. Также можно пить чай, соки, морсы и компоты. Кофе лучше не пить — он будет еще сильнее обезвоживать организм.

Больше отдыхайте — физическая активность может сделать только хуже. Можно принять душ, главное — чтобы вода не была сильно горячей: тепло создает дополнительную нагрузку на сердце.

Ешьте белковую пищу — яйца, курицу, сыр и творог. Выпить рассол тоже не помешает. Этот способ далеко не миф — рассол из-под огурцов или квашеной капусты помогает восстановить водно-солевой баланс. Есть жирную пищу нежелательно — алкоголь расщепляется тем же путем, что и жир, поэтому нагрузка на печень очень высокая.

Похмеляться нельзя. Легче, конечно, станет, но совсем ненадолго, а нагрузка на печень от новой дозы алкоголя только вырастет.

Если все вышеперечисленные методы не помогли, а головная боль стала только сильнее, помимо тошноты открылась и сильная рвота, появились необычные боли и понизилась температура тела, то лучше вызвать скорую, чтобы врачи поставили капельницу.

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