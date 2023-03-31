Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Калории в алкоголе — что можно выпить во время диеты?

Ссылка https://kuban24.tv/item/kalorii-v-alkogole-chto-mozhno-vypit-vo-vremya-diety
Калории в алкоголе — что можно выпить во время диеты?
Фото pxhere.com

Конечно, диетологи сходятся во мнении, что совмещать алкоголь и диету категорически нельзя. Однако бывают «форс-мажоры», при которых выпить очень хочется — семейные застолья, корпоративы и даже просто домашний вечер под кино.

Кроме того, французы и итальянцы часто выпивают бокал вина во время обеда или ужина, при этом остаются самыми стройными нациями. Так что же выпить, чтобы застолье не сильно навредило процессу похудения?

Почему нельзя?

Алкоголь высококалорийный. Любой, особенно в больших объемах. Он замедляет метаболизм и вызывает обезвоживание, из-за чего появляются отеки. Кроме того, этиловый спирт обостряет аппетит и снижает выработку тестостерона.

Все углеводы, которые содержатся в алкоголе, пустые — они не насыщают организм даже глюкозой. Поэтому они откладываются в виде внутреннего жира и обволакивают органы.

Замедляется физическая активность — вечером тело расслабляется, иногда нарушается координация, а утром человек просыпается с ощущением слабости и вялости.

Алкоголь вымывает витамины и минералы. И, конечно, разрушает печень.

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Какой алкоголь можно?

Никакой. Но, все же отвечая на вопрос, есть низкокалорийный алкоголь, которым можно иногда себя побаловать. Главное — соблюдать норму и следить за общим суточным уровнем калорий.

Лучший выбор — сухое вино, лучше белое, но можно и красное — на 100 мл приходится 70 ккал. Однако норма — максимум два бокала в день (около 140 мл), дальше все будет вредить фигуре. Хорошее сухое вино может даже положительно влиять на работу сердечно-сосудистой системы, а также нормализовывать уровень глюкозы.

Если очень хочется пива, можно выбрать и его — всего 40-50 ккал на 100 мл. Предпочтение лучше отдавать светлому пиву до 4,5 градусов. Дрожжи богаты витамином В, но при этом способствуют набору веса, так что лучше ограничиться объемом максимум в 350 мл.

Фото pxhere.com

Шампанское лучше не пить, но можно иногда выпить пару бокалов брюта. Некоторые даже считают, что шампанское может снижать аппетит. На 100 мл игристого приходится 90 ккал.

Крепкие напитки — текила, водка, виски — очень калорийные, в них содержится от 260 до 320 ккал. Однако при этом там отсутствуют сахар и добавки. В теории можно выпить без вреда для фигуры стопку текилы, водки или небольшую порцию виски, но, опять же, важно вписать их в дневной рацион.

Любые коктейли — под запретом, там намешано несколько видов алкоголя, а иногда и сироп или газировка. Это касается и всех видов ликеров — там содержится до 350 ккал.

Конечно, алкоголь нужно закусывать — главное делать это в рамках своего рациона: подойдут куриное филе, овощи, легкие салаты и морепродукты. Также необходимо обязательно поесть перед тем, как выпить, иначе можно резко опьянеть и вовсе забыть про диету. Однако переедать тоже не стоит.

Важно пить воду — она поможет организму восстановить баланс и справиться с обезвоживанием. Многие врачи советуют выпивать два стакана воды после каждого бокала.

Читайте также: как понять, на какой стадии алкоголизма находится человек?

Автор:

Екатерина Воробьева

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Детская неожиданность: в Краснодарском крае участились ДТП с несовершеннолетними водителями
  2. Кубанские винодельни заняли восемь мест в десятке лучших винных хозяйств России
  3. Мебельный цех сгорел ночью в Адыгее
  4. Дело о смертельном ДТП, которое совершил сын экс-начальника полиции Краснодара, будут расследовать в СКР
  5. Диетолог: некоторые напитки снижают эффективность витаминов
  6. На захоронение дельфинов, собак и кошек в Сочи направят почти 4 млн рублей
ТОП 5 СТАТЕЙ
Японский сад в парке «Краснодар»: где получить QR-код для посещения
Японский сад в парке «Краснодар»: где получить QR-код для посещения
Пять продуктов для улучшения работы мозга
Пять продуктов для улучшения работы мозга
10 продуктов, богатых магнием
10 продуктов, богатых магнием
10 продуктов, которые выводят токсины из организма
10 продуктов, которые выводят токсины из организма
Все о кокосовом масле: польза и вред в одном флаконе
Все о кокосовом масле: польза и вред в одном флаконе
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Дело о смертельном ДТП, которое совершил сын экс-начальника полиции Краснодара, будут расследовать в СКР
Дело о смертельном ДТП, которое совершил сын экс-начальника полиции Краснодара, будут расследовать в СКР
Посетить Японский сад в парке «Краснодар» с 7:00 до 9:00 можно будет без QR-кода
Посетить Японский сад в парке «Краснодар» с 7:00 до 9:00 можно будет без QR-кода
В парке «Краснодар» состоялось открытие Японского сада
В парке «Краснодар» состоялось открытие Японского сада
Японский сад в парке «Краснодар»: где получить QR-код для посещения
Японский сад в парке «Краснодар»: где получить QR-код для посещения
Мобилизованный из Краснодарского края с позывным «Клинок» рассказал об уничтожении опорного пункта ВСУ
Мобилизованный из Краснодарского края с позывным «Клинок» рассказал об уничтожении опорного пункта ВСУ
Прямой эфир
Мы в соцсетях