Калории в алкоголе — что можно выпить во время диеты?

Конечно, диетологи сходятся во мнении, что совмещать алкоголь и диету категорически нельзя. Однако бывают «форс-мажоры», при которых выпить очень хочется — семейные застолья, корпоративы и даже просто домашний вечер под кино.

Кроме того, французы и итальянцы часто выпивают бокал вина во время обеда или ужина, при этом остаются самыми стройными нациями. Так что же выпить, чтобы застолье не сильно навредило процессу похудения?

Почему нельзя?

— Алкоголь высококалорийный. Любой, особенно в больших объемах. Он замедляет метаболизм и вызывает обезвоживание, из-за чего появляются отеки. Кроме того, этиловый спирт обостряет аппетит и снижает выработку тестостерона.

— Все углеводы, которые содержатся в алкоголе, пустые — они не насыщают организм даже глюкозой. Поэтому они откладываются в виде внутреннего жира и обволакивают органы.

— Замедляется физическая активность — вечером тело расслабляется, иногда нарушается координация, а утром человек просыпается с ощущением слабости и вялости.

— Алкоголь вымывает витамины и минералы. И, конечно, разрушает печень.

Какой алкоголь можно?

Никакой. Но, все же отвечая на вопрос, есть низкокалорийный алкоголь, которым можно иногда себя побаловать. Главное — соблюдать норму и следить за общим суточным уровнем калорий.

Лучший выбор — сухое вино, лучше белое, но можно и красное — на 100 мл приходится 70 ккал. Однако норма — максимум два бокала в день (около 140 мл), дальше все будет вредить фигуре. Хорошее сухое вино может даже положительно влиять на работу сердечно-сосудистой системы, а также нормализовывать уровень глюкозы.

Если очень хочется пива, можно выбрать и его — всего 40-50 ккал на 100 мл. Предпочтение лучше отдавать светлому пиву до 4,5 градусов. Дрожжи богаты витамином В, но при этом способствуют набору веса, так что лучше ограничиться объемом максимум в 350 мл.

Шампанское лучше не пить, но можно иногда выпить пару бокалов брюта. Некоторые даже считают, что шампанское может снижать аппетит. На 100 мл игристого приходится 90 ккал.

Крепкие напитки — текила, водка, виски — очень калорийные, в них содержится от 260 до 320 ккал. Однако при этом там отсутствуют сахар и добавки. В теории можно выпить без вреда для фигуры стопку текилы, водки или небольшую порцию виски, но, опять же, важно вписать их в дневной рацион.

Любые коктейли — под запретом, там намешано несколько видов алкоголя, а иногда и сироп или газировка. Это касается и всех видов ликеров — там содержится до 350 ккал.

Конечно, алкоголь нужно закусывать — главное делать это в рамках своего рациона: подойдут куриное филе, овощи, легкие салаты и морепродукты. Также необходимо обязательно поесть перед тем, как выпить, иначе можно резко опьянеть и вовсе забыть про диету. Однако переедать тоже не стоит.

Важно пить воду — она поможет организму восстановить баланс и справиться с обезвоживанием. Многие врачи советуют выпивать два стакана воды после каждого бокала.

Читайте также: как понять, на какой стадии алкоголизма находится человек?