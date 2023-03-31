Стадии алкоголизма: как понять, на каком этапе зависимости находится человек?

Рюмочка-другая с друзьями после работы, пиво «под футбольный матч», стаканчик виски вечером, чтобы расслабиться. Это еще не алкоголизм, но уже прямая дорога к нему.

На подсознательном уровне может начать развиваться зависимость, когда человек ждет выходных или конца рабочей недели, чтобы позволить себе выпивку. Некоторые врачи называют такой алкоголизм «пятничным». Если вы стали замечать его признаки у себя и своего близкого человека, знайте, что очень скоро может наступить физическая зависимость.

Первая стадия алкоголизма

Человек не признает своего заболевания. Он уверен, что зависимости от алкоголя нет, несмотря на то, что употребление спиртного происходит все чаще — почти каждый день. Оправдание находится каждому бокалу пива или рюмке водки. Возрастает устойчивость к алкоголю и, как следствие, повышение дозы. Человек становится раздражительным, агрессивным. Появляются провалы в памяти. Больной не считает себя алкоголиком. Свой образ жизни в шутку называет «бытовым пьянством» и не замечает ухудшения.

Вторая стадия алкоголизма

На этом этапе без алкоголя организм уже не может работать. Гормоны счастья заменяются этанолом. Утреннее похмелье проходит только после употребления алкоголя. И каждое новое — тяжелее предыдущего.

Алкоголь на этой стадии позволяет ощутить прилив энергии и кратковременной бодрости. Со временем больной перестает контролировать количество выпитого и становится запойным алкоголиком. Вторая стадия алкоголизма может продолжаться всю жизнь. От 15 лет до нескольких месяцев. Но из нее можно вернуться в нормальную жизнь.

Третья стадия алкоголизма

Теперь стремление к выпивке становится смыслом жизни больного. Человек пьет все, что содержит градусы. Наступает деградация личности и кардинальные изменения поведения. Больной пьянеет от малых доз спиртного и не обращает внимание на то, что почки отказывают, лицо и ноги отекают. Вместе с третьей стадией алкоголизма приходят цирроз печени, гепатит, аритмия. Вслед за ними могут наступить судороги, паралич, летальный исход.

Однако чудеса случаются. Можно спасти человека, находящегося на третьей стадии алкоголизма. Только не нужно применять «народные средства» — обращайтесь к врачу. Несмотря на то, что психика больного нарушена, достучаться до него возможно. Но у него должна быть сильная мотивация к тому, чтобы бросить пить. Иначе медицина будет бессильна.

Читайте также: через сколько часов алкоголь выходит из организма?