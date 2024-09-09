Тесты ДНК взяли у хуторян после убийства 12-летней девочки в Кореновском районе

Прошло 9 дней со дня убийства 12-летней школьницы в хуторе Бураковском Кореновского района. Преступление произошло 1 сентября.

На поминки девочки собралась вся семья, поговорить съемочной группе «Кубань 24» удалось только с ее родным дядей.

— Вы не поможете ничем. Если вы поможете найти преступника, мы будем благодарны. Я лично буду благодарен до гроба, если найдете его.

Чтобы узнать информацию о ходе расследования, корреспондент «Кубань 24» Максим Шабалда обратился к соседям. Пенсионерка Валентина была на похоронах девочки. По ее словам, раньше в хуторе было спокойно, а теперь боятся выходить.

«Все сожалеют, беспокоятся. Я вот 83 года прожила, такого случая никогда не было», — делится жительница хутора Бураковского Валентина.

По версии следствия, 12-летняя школьница возвращалась домой, когда неизвестный напал на нее. Девочку задушили ее же рубашкой и изнасиловали. Чтобы отыскать злоумышленников, у жителей хутора взяли тесты ДНК.

Соседи погибшей девочки показали место, где в тот вечер она гуляла. Примерно в 5 км от дома школьница играла в волейбол с другими детьми. По словам очевидцев, подруги проводили ее к расположенному неподалеку мосту, после чего девочка осталась одна.

— От моста она поехала домой, но разговоры идут, что она зашла в школу — готовились к 1 сентября. Потом она была в магазине, камеры ее засняли. Она ехала домой, а что дальше, неизвестно.

Девочку искали всем хутором. Поиски продолжались несколько часов. Ее тело оказалась в полукилометре от дома.

Ребенка похоронили на кладбище в черте хутора. Могила школьницы уставлена цветами и плюшевыми игрушками, некоторые из которых сегодня принесли родственники.

Сейчас правоохранители делают все возможное, чтобы как можно скорее найти подозреваемого, дело имеет особый характер. А пока местные жители находятся в страхе, не выходят из домов без особой необходимости и не выпускают детей на улицу.

«Кореновским межрайонный следственным отделом СКР по Краснодарскому краю продолжается расследование уголовного дела по факту убийства малолетней в хуторе Бураковском. Дело расследует первый отдел по расследованию особо важных дел. В круглосуточном режиме проводятся оперативно-розыскные мероприятия по поиску подозреваемых в преступлении», — сообщает помощник руководителя СУ СКР по Краснодарскому краю Анжела Шестерикова.

За ценную информацию сотрудники МВД предлагают вознаграждение в размере 500 тыс. рублей. Граждан, обладающих информацией о преступлении, просят обратиться в дежурную часть ОМВД России по Кореновскому району или позвонить по телефонам: 8 (861) 424-08-02 и 8 (928) 333-39-48.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», преступление произошло 1 сентября в хуторе Бураковский Кореновского района. Вечером 12-летняя девочка на велосипеде ехала с улицы Мира в сторону своего дома и пропала.

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