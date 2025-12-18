Теракт в Ростовской области предотвратили за полчаса до передачи бомбы чиновнику

Подозрительную девушку с увесистым рюкзаком заметили полицейские в районе парка «Юность » в Волгодонске.

По данным ЦОС ФСБ РФ, девушку заметили в 12:30 и остановили для проверки документов. Студентка одного из областных колледжей направлялась к зданию городской администрации. Во время первичного осмотра рюкзака 16-летней девушки в нем обнаружили предмет, схожий с самодельным взрывным устройством.

Пояснить содержимое рюкзака девушка затруднилась. На место прибыли взрывотехники ФСБ. Специалисты подтвердили подозрения полицейских. В результате разминирования установили, что в рюкзаке студентки находилось самодельное взрывное устройство.

Мощность СВУ составила около 10 кг в тротиловом эквиваленте с поражающими элементами в виде шурупов, гаек и гвоздей. Также у устройства было электронное реле времени.

«Со слов задержанной, указанный рюкзак она изъяла из тайника, расположенного около СНТ «Ветеран» на окраине Волгодонска, и к 13:00 должна была доставить его ко входу в городскую администрацию для передачи некоему чиновнику», — сообщает Центр общественных связей ФСБ.

В ведомстве отметили, что, исходя из пояснений студентки, «примерно месяц назад она стала очередной жертвой интернет-мошенников».

«В действительности девушка могла стать «террористкой-смертницей», — цитирует заявление ФСБ РИА «Новости».

