Задержанная ФСБ студентка рассказала, как оказалась с СВУ у мэрии Волгодонска

Девушку, которая собиралась передать рюкзак с самодельным взрывным устройством мощностью 10 кг, задержала ФСБ у здания администрации города. СВУ уничтожили на площади у мэрии.

Видеозапись допроса опубликовала ФСБ РФ. На ней 16-летняя студентка колледжа сообщает, что совершить теракт ее заставили мошенники. Аферисты сначала представились сотрудниками доставки маркетплейса и попросили ее предоставить личные данные.

«Я назвала код, мне на почту пришло письмо, что на меня взломали. Потом мне вечером позвонили из «Госуслуг», сказали, что вас взломали, вычислили все данные и меня направят на Центральный банк. Потом со мной на связь вышел якобы Центральный банк. Представители начали говорить, что все данные похитили, что меня могут посадить на 10 лет. Потом мне присылают квитанцию из банка, что мне открыли счет и перевели на мой счет 100 тыс., а с моего счета перевели либо в Туркменистан, либо куда-то», — рассказала студентка.

После этого девушке угрожали, что она совершила госизмену и ее родителей лишат прав. Чтобы «закрыть вопрос», ей необходимо было отдать мошенникам 100 тыс. рублей. Так как денег у студентки не было, ей предложили «помочь Родине» и «задержать» некоего чиновника, который якобы разглашает данные местных жителей.

Под руководством куратора, который звонил ей по видеосвязи в российском мессенджере, она должна была передать ему рюкзак с «деньгами» у здания администрации. По словам девушки, мошенник сначала сказал, что на месте ее будут ждать военные.

«Он мне уже говорит, что ты должна поехать туда-то, туда-то, забрать вот эти рюкзаки с деньгами и с прослушкой. Я поехала. Он мне по звонку говорил, куда идти. Направил фотографию какую-то, где надо забрать. Я, получается, забрала. Все. Потом я поехала в парк. Говорит, в 13:00 ты должна будешь встретиться с ним. И вот только он возьмет его в руки, там сразу омоновцы его что-то повяжут», — сообщила несовершеннолетняя после задержания.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», теракт в Ростовской области предотвратили за полчаса до передачи бомбы чиновнику. Девушку с увесистым рюкзаком заметили в 12:30 и остановили для проверки документов. Во время первичного осмотра в нем обнаружили предмет, схожий с самодельным взрывным устройством.

Пояснить содержимое рюкзака девушка затруднилась. На место прибыли взрывотехники ФСБ. Они установили, что в рюкзаке студентки находилось самодельное взрывное устройство. К 13:00 девушка должна была доставить сумку ко входу в городскую администрацию для передачи чиновнику.

