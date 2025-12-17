ФСБ предотвратила теракт в колонии в Ростовской области

Трое осужденных из Средней Азии планировали захват заложников и поджог зданий.

Как сообщили в пресс-службе УФСБ по Ростовской области, подозреваемые являлись сторонниками террористической организации.

«УФСБ России по Ростовской области задокументирована противоправная деятельность граждан одной из стран Средней Азии, причастных к приготовлению совершения теракта на территории пенитенциарного учреждения в Ростовской области», — отметили в пресс-службе ведомства.

При обыске у заключенных обнаружили заточки, лоскуты ткани с нанесенным изображением, внешне похожим на флаг террористической организации, а также телефоны с экстремистскими материалами. В отношении иностранцев возбудили уголовное дело, сообщает 360.ru.

