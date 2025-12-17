Собиравшихся воевать на стороне Украины отца и дочь задержали в Сочи

Двух граждан России задержали сотрудники ФСБ России совместно со Службой госбезопасности Абхазии.

Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ России, отец с дочерью находились в Сухуме, где через мессенджер связались с представителем украинской террористической организации, вербовавшим добровольцев в состав военизированных подразделений ВСУ.

По заданию куратора отец и дочь собирали информацию о действующих военнослужащих Вооруженных сил РФ и планировали выезд на Украину для участия в боевых действиях против России.

Следственный отдел УФСБ по Краснодарскому краю в отношении отца и дочери возбудил уголовные дела.

В ФСБ России отметили, что спецслужбы Украины продолжают активно искать в интернете, соцсетях и мессенджерах потенциальных исполнителей терактов и диверсий. За сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной или иностранной организацией грозит вплоть до пожизненного лишения свободы, напомнили в ведомстве.

