Температура воды в Азовском море спустя 10 дней вновь достигла +28°С

Вода в Азовском море у побережья Кубани вновь прогрелась до комфортной для купания температуры.

По состоянию на 24 июня самое теплое море ждет туристов в Ейске — там температура воды достигла +28°С. В последний раз такая температура фиксировалась 14 июня.

В Тамани — на градус холоднее, там море прогрелось до +27°С. На пляжах Темрюка и Должанской температура морской воды составляет +26°С. В Приморско-Ахтарске море прогрелось до +25°С.

На Черном море холоднее. Так самая теплая вода ждет отдыхающих в Геленджике, ее температура составляет +24°С. В Сочи море прогрелось до +22°С, в Туапсе — до +21°С, а в Анапе — до +20°С. Самая холодная вода — в Новороссийске, там море прогрелось только до +19°С, сообщает ЦГМС Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», температура морской воды на Черноморском побережье Краснодарского края в настоящее время остается непривычно холодной для жаркого лета. Так в Сочи температура морской воды резко упала из-за непогоды в горах и на прошлой неделе достигала +16°С.

На пляжах Анапы 22 июня купание запретили из-за резкого снижения температуры воды до +17°С — +18°С. Причиной резкого падения температуры стал северный ветер.