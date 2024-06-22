Купание в холодном море запретили на пляжах Анапы

В связи с низкой температурой морской воды 22 июня купание на пляжах Анапы запретили. Об этом сообщили в мэрии города-курорта.

В частности, запрет распространяется на организованные группы детей, а также на жителей и гостей курорта.

Утром температура воды в Анапе сильно понизилась из-за северного ветра — до 17-18 градусов.

«Необходимо соблюдать осторожность и меры личной безопасности, не подвергать неоправданному риску свою жизнь и здоровье», — предупреждает управление гражданской обороны и защиты населения Анапы.

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