Из-за сильного ветра в Анапе запретили купаться в море с надувными матрасами

Власти города-курорта 21 июня ввели временный запрет на использование в море надувных плавательных средств и катамаранов из-за усиления отжимного ветра.

Гостей города и местных жителей попросили в этот период быть особо осторожными при отдыхе у моря и соблюдать меры личной безопасности, чтобы не подвергать себя и своих близких опасности, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

По информации Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на Черноморском побережье Кубани 21 июня местами порывы ветра будут достигать 14 м/с. Температура морской воды у берегов Анапы прогрелась до +25 °C.

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