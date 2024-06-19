Температура морской воды на побережье Сочи резко упала из-за непогоды в горах

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд объяснил, из-за чего температура морской воды в Сочи понижалась до +16 °С.

По словам эксперта, вода на сочинском побережье останется прохладной в течение ближайших дней.

«Температура воды в Сочи 18 июня достигла +16 °С. Это связано с тем, что именно в предгорных и горных районах выпали интенсивные осадки. И холодная вода с гор обусловила резкое понижение температуры. Конечно, это скоро пройдет, но несколько дней вода будет холодная», — рассказал Роман Вильфанд.

Температура морской воды восстановится до прежних значений, если в горах не выпадут новые осадки, сказал специалист. Он добавил, что в других районах Черноморского побережья температура морской воды на месяц опережает климатическую норму.

«Такая температура должна быть во второй половине июля», — цитирует Романа Вильфанда «Интерфакс».

Так, по данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 19 июня максимальная температура морской воды отмечается у берегов Ейска — +27 °С. В Приморско-Ахтарске море прогрелось до +26 °С, а в Темрюке, Анапе, Новороссийске и Геленджике — до +25 °С.

Среди кубанских городов-курортов море холоднее всего сейчас в Сочи и Туапсе — +19 °С.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на прошлой неделе вода в Азовском море у берегов Кубани прогрелась до +27 °С.