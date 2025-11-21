Температура на 8-9 °C выше климатической нормы установилась на Кубани

О влиянии на Краснодарский край периферии антициклона 21 ноября рассказал ведущий синоптик Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам метеоролога, в пятницу в регионе ожидается преимущественно солнечная, спокойная и сухая погода. Дневная температура достигнет +18…20 °C, что на 8-9 °C превысит климатическую норму.

«Ветер юго-восточный — 2-7 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 765 мм рт. ст., что выше нормы», — написал Леус в Telegram.

Специалист добавил, что в субботу, 22 ноября, в регионе также прогнозируется сухая погода. Ночью в среднем столбики термометров покажут +13…15 °C, днем — +19…21 °C.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре 19 ноября температура достигла рекордного суточного максимума за 43 года: измерения зафиксировали днем +23,2 °C. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, до конца недели в Краснодарском крае можно будет даже позагорать.

