Вильфанд: до конца недели на Кубани можно будет загорать

Температурный показатель в Краснодарском крае и Крыму будет превышать норму на 4-8 °С.

Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, зима не спешит на Кубань.

До конца недели температура воздуха будет колебаться от +19 до +23 °С. Синоптик отметил, что холодные ночи тоже не ожидаются в ближайшие дни. Столбики термометров в ночное время опустятся до +11…13 °С.

В Сочи ночью прогнозируют +11…14 °С, днем воздух будет прогреваться до +21…24 °С до понедельника включительно.

«Так что на юге можно будет даже позагорать в удовольствие», — цитирует Вильфанда ТАСС.

