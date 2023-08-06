Температура морской воды в Краснодарском крае впервые в 2023 году достигла +28°C

По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, утром 6 августа морская вода в Ейске прогрелась до +28°C.

Всего на градус прохладнее море у берегов Сочи — там, по данным на 8:00, температура воды составляла +27°C.

В Геленджике, Туапсе, Новороссийске и Приморско-Ахтарске вода в море прогрелась до +26°C. В Анапе «прохладнее» всего — температура воды достигла отметки в +25°C.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», жара под +40 °С в Краснодарском крае сохранится минимум до 10 августа. Из-за высокой температуры воздуха в Краснодаре во всех парках 5 и 6 августа приостановят работу аттракционов.