Из-за жары в парках Краснодара закроют аттракционы

Во всех парках города работа аттракционов будет приостановлена 5 и 6 августа.

В эти дни аттракционы не будут работать с 14:00 до 17:00.

Такое решение принято в связи с высокой температурой воздуха, в соответствии с техническими требованиями по эксплуатации аттракционов и в целях обеспечения безопасности, сообщили в канале «Краснодарские парки» в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», жара под +40 °С в Краснодарском крае сохранится минимум до 10 августа. С 4 августа в регионе начало действовать экстренное предупреждение по сильной жаре. По прогнозу синоптиков, столбики термометров на Кубани в дневные часы поднимутся до +40 °С.