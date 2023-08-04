Жара под +40 °С в Краснодарском крае сохранится минимум до 10 августа

С 4 августа в регионе начало действовать экстренное предупреждение по сильной жаре. По прогнозу синоптиков, столбики термометров на Кубани в дневные часы поднимутся до +40 °С.

Предупреждение объявили до 6 августа. По обновленной информации специалистов, высокая температура воздуха в Краснодарском крае сохранится 7,8 и 9 августа. В эти дни будет до +40 °С в тени.

На Черноморском побережье в ближайшие пять дней температура воздуха днем будет прогреваться до +37 °С.

В связи с прогнозируемой сильной жарой на Кубани объявили экстренное предупреждение, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Жителей и гостей Краснодарского края призвали в ближайшие дни не находиться на открытом солнце с 12:00 до 18:00, а при выходе на улицу соблюдать меры предосторожности и надевать головные уборы. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями рекомендовали не выходить на улице в дневные часы.

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