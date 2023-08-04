В Краснодаре из-за жары «поплыл» асфальт на Северном мосту

Фото поврежденного дорожного покрытия на мосту на улице Северной появились в соцсетях 4 августа.

На кадрах видно, что на дороге образовались ямы, а на обочинах появились «волны» асфальта. Причиной стала жара, от которой асфальт начал плавиться.

В департаменте транспорта и дорожного хозяйства сообщили, что дефекты асфальта на мосту устранят в течение двух дней, сообщает МЦУ Краснодара в Telegram.

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