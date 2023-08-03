В Сочи с опережением срока построили новый мост через реку Кудепста‍

Трехсекционный автомобильный мост с пешеходной зоной протяженностью 48 м соединил город с зеленой зоной левого берега реки.

Как отметил глава Сочи Алексей Копайгородский, мост возвели на два месяца раньше, чем планировалось.

«В эксплуатацию его сдадим после завершения всех работ по благоустройству строительного объекта. Это сделает безопасным и комфортным перемещение наших жителей через реку в любую погоду», — сказал мэр.

Сейчас на прилегающей к мосту территории строители продолжают укрепление береговой линии протяженностью около 500 м. Вдоль набережной уже установили детские площадки и благоустроили зону для игровых видов спорта, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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