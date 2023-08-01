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К капитальному ремонту моста приступят в районе поселка Зубова Щель в Сочи

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/k-kapitalnomu-remontu-mosta-pristupyat-v-rajone-poselka-zubova-shhel-v-sochi
К капитальному ремонту моста приступят в районе поселка Зубова Щель в Сочи
Фото МЦУ Сочи

ФКУ «Черноморье» 31 июля заключило госконтракт на капремонт моста через реку Чемитоквадже возле поселка Зубова Щель в Лазаревском районе Сочи.

Речь идет о второстепенном направлении трассы А-147 Джубга — Сочи на 125-м километре. На время капремонта рядом построят временные мост и технологическую эстакаду. Существующий мост демонтируют, а на его месте построят новый.

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Новую переправу оборудуют системой ливневок и двумя секциями ливневых очистных сооружений. Помимо этого, его оснастят энергоэффективным освещением, а всю прилегающие территорию приведут в порядок. Также в планах восстановление травянистого покрова и рекультивация.

Капремонт запланировали начать в августе.  Завершение работ ожидается в октябре 2025 года, сообщает МЦУ Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», открыто движение после обрушения участка трассы А-147 в районе поселка Зубова Щель в Сочи. В январе прошлого года на старом участке трассы А-147 вблизи сочинского поселка обрушилась часть дорожного полотна. Дорожные рабочие завершили нанесение разметки, обустроили бордюры, обочины и водоотводные каналы, а также очистили дорожное полотно, вывезли строительный мусор и сняли ограждение на ремонтном участке на 126-м км трассы.

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