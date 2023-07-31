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Открыто движение после обрушения участка трассы А-147 в районе поселка Зубова Щель в Сочи

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/otkryto-dvizhenie-posle-obrusheniya-uchastka-trassy-a-147-v-rajone-poselka-zubova-shhel-v-sochi
Открыто движение после обрушения участка трассы А-147 в районе поселка Зубова Щель в Сочи
Фото МЦУ Сочи

В январе прошлого года на старом участке трассы А-147 вблизи сочинского поселка обрушилась часть дорожного полотна.

Дорожные рабочие завершили нанесение разметки, обустроили бордюры, обочины и водоотводные каналы, а также очистили дорожное полотно, вывезли строительный мусор и сняли ограждение на ремонтном участке на 126-м км трассы. Построенную для тяжелой техники в русле реки Чемитоквадже временную дорогу также разобрали.

Для предотвращения будущих обрушений построили три подпорных стены и укрепили склон. Одну из подпорных стен возвели прямо в русле Чемитоквадже. Стена будет стабилизировать давление дороги на склон и защищать его от подмыва в случае сильных осадков и подъема уровня воды.

Дополнительное укрепление склона продолжится, но не повлияет на движение транспорта, которое открыли раньше срока на четыре месяца, сообщает МЦУ Сочи в Telegram.

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