Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Альтернатива М-4 «Дон»: отремонтировали участок трассы «Краснодар — Ейск»

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/alternativa-m-4-don-otremontirovali-uchastok-trassy-krasnodar-ejsk
Альтернатива М-4 «Дон»: отремонтировали участок трассы «Краснодар — Ейск»
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Ремонт участка протяженностью около 5 км на автомобильной дороге «Краснодар — Ейск» провели согласно нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

По словам замглавы края Андрея Прошунина, эта трасса соединяет два крупных города и выступает в качестве альтернативы платной магистрали М-4 «Дон». По ней туристы добираются к курортным территориям.

По итогам проведенных работ дорожники устранили дефекты проезжей части, укрепили обочины, сделали планировку откосов насыпи, нанесли горизонтальную дорожную разметку. Также на участке привели в порядок съезды асфальтобетонных и посадочных площадок на остановках и обновили сигнальные столбики, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: ремонт Ефремовского путепровода в Армавире завершат к концу 2023 года.

Статьи
Диетолог перечислила несладкие продукты, которые повышают риск диабета
Диетолог перечислила несладкие продукты, которые повышают риск диабета
Чем полезна груша и кому ее нельзя
Чем полезна груша и кому ее нельзя
Невролог рассказала о связи метеозависимости и хронических заболеваний
Невролог рассказала о связи метеозависимости и хронических заболеваний
Что можно есть при пищевом отравлении и после него
Что можно есть при пищевом отравлении и после него
Онколог рассказал о важных признаках рака почки
Онколог рассказал о важных признаках рака почки
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях