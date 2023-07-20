Альтернатива М-4 «Дон»: отремонтировали участок трассы «Краснодар — Ейск»

Ремонт участка протяженностью около 5 км на автомобильной дороге «Краснодар — Ейск» провели согласно нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

По словам замглавы края Андрея Прошунина, эта трасса соединяет два крупных города и выступает в качестве альтернативы платной магистрали М-4 «Дон». По ней туристы добираются к курортным территориям.

По итогам проведенных работ дорожники устранили дефекты проезжей части, укрепили обочины, сделали планировку откосов насыпи, нанесли горизонтальную дорожную разметку. Также на участке привели в порядок съезды асфальтобетонных и посадочных площадок на остановках и обновили сигнальные столбики, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: ремонт Ефремовского путепровода в Армавире завершат к концу 2023 года.