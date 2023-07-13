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Ремонт Ефремовского путепровода в Армавире завершат к концу года

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/remont-efremovskogo-puteprovoda-v-armavire-zavershat-k-kontsu-goda
Ремонт Ефремовского путепровода в Армавире завершат к концу года
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Мост через железнодорожные пути ремонтируют в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

«Длина путепровода составляет более 117 метров. Полностью завершить работы и запустить движение транспорта планируют до конца 2023 года», — рассказал вице-губернатор Кубани Андрей Прошунин.

Он отметил, что движение транспорта на Ефремовском мосту достаточно интенсивное. Путепровод соединяет несколько населенных пунктов под Армавиром.

Дорожники уже завершили устройство свай опоры, гидроизоляции подпорной стены и накопительной емкости. Кроме того, выполнили работы по установке переходных плит и балки пролета, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Местные жители Ефремовский мост также называют Сенным. Это связано с тем, что улица Ефремова до 1932 года называлась Сенной.

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