Ремонт Ефремовского путепровода в Армавире завершат к концу года

Мост через железнодорожные пути ремонтируют в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

«Длина путепровода составляет более 117 метров. Полностью завершить работы и запустить движение транспорта планируют до конца 2023 года», — рассказал вице-губернатор Кубани Андрей Прошунин.

Он отметил, что движение транспорта на Ефремовском мосту достаточно интенсивное. Путепровод соединяет несколько населенных пунктов под Армавиром.

Дорожники уже завершили устройство свай опоры, гидроизоляции подпорной стены и накопительной емкости. Кроме того, выполнили работы по установке переходных плит и балки пролета, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Местные жители Ефремовский мост также называют Сенным. Это связано с тем, что улица Ефремова до 1932 года называлась Сенной.

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