Ремонт Ефремовского путепровода в Армавире завершат к концу года
Мост через железнодорожные пути ремонтируют в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
«Длина путепровода составляет более 117 метров. Полностью завершить работы и запустить движение транспорта планируют до конца 2023 года», — рассказал вице-губернатор Кубани Андрей Прошунин.
Он отметил, что движение транспорта на Ефремовском мосту достаточно интенсивное. Путепровод соединяет несколько населенных пунктов под Армавиром.
Дорожники уже завершили устройство свай опоры, гидроизоляции подпорной стены и накопительной емкости. Кроме того, выполнили работы по установке переходных плит и балки пролета, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Местные жители Ефремовский мост также называют Сенным. Это связано с тем, что улица Ефремова до 1932 года называлась Сенной.
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