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Почти 3,8 млрд рублей выделят на ремонт дорог местного значения в Краснодарском крае

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/pochti-3-8-mlrd-rublej-vydelyat-na-remont-dorog-mestnogo-znacheniya-v-krasnodarskom-krae
Почти 3,8 млрд рублей выделят на ремонт дорог местного значения в Краснодарском крае
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Средства направят в 82 муниципалитета Кубани. Соответствующее постановление подписал глава региона Вениамин Кондратьев.

Всего выделили 3 млрд 768 млн 592 тыс. рублей. Больше всего средств получат Лабинск — 40 млн рублей, Южно-Кубанское поселение Динского района — 19,1 млн рублей, Белореченский район — 18,7 млн рублей и Апшеронск — 17,7 млн рублей.

В Анапе на ремонт дорог выделят 7 млн рублей, в Краснодаре — 4,9 млн рублей, в Армавире — 20 млн рублей, в Горячем Ключе — 10 млн.

Читайте также: на содержание дорог общего пользования Краснодару и Новороссийску выделили 1 млрд рублей.

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