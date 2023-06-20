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На содержание дорог общего пользования Краснодару и Новороссийску выделили 1 млрд рублей

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-soderzhanie-dorog-obshhego-polzovaniya-krasnodaru-i-novorossijsku-vydelili-1-mlrd-rublej
На содержание дорог общего пользования Краснодару и Новороссийску выделили 1 млрд рублей
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Из краевого бюджета Краснодару выделили 850 млн рублей, Новороссийску — 150 млн рублей.

Соответствующее постановление губернатора Кубани Вениамина Кондратьева опубликовано на сайте администрации Краснодарского края 20 июня.

Средства направят в города для содержания автомобильных дорог общего пользования в 2023 году. Постановление вступает в силу на следующий день после публикации.

Читайте также: стоимость проезда по Дальнему западному обходу Краснодара составит от 300 до 900 рублей.

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