На содержание дорог общего пользования Краснодару и Новороссийску выделили 1 млрд рублей
Экономика
20.06.2023 13:32
Из краевого бюджета Краснодару выделили 850 млн рублей, Новороссийску — 150 млн рублей.
Соответствующее постановление губернатора Кубани Вениамина Кондратьева опубликовано на сайте администрации Краснодарского края 20 июня.
Средства направят в города для содержания автомобильных дорог общего пользования в 2023 году. Постановление вступает в силу на следующий день после публикации.
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