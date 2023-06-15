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Стоимость проезда по Дальнему западному обходу Краснодара составит от 300 до 900 рублей

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/stoimost-proezda-po-dalnemu-zapadnomu-obhodu-krasnodara-sostavit-ot-300-do-900-rublej?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Стоимость проезда по Дальнему западному обходу Краснодара составит от 300 до 900 рублей
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Проезд по участку, проходящему у станицы Марьянской, хутора Копанского, станицы Нововеличковской и Новотитаровской, откроют 15 июня.

Согласно данным, опубликованным на сервисе «Автодора», проезд по Дальнему западному обходу Краснодара для водителей транспортных средств 1 категории, то есть легковых автомобилей и мотоциклов с транспондером и без них, обойдется в 300 рублей.

Цена для среднегабаритного транспорта (2 категория), то есть фургонов, пикапов, мини-фургонов, в том числе с прицепом — 450 рублей. Водителям машин 3 категории, то есть грузовиков без прицепа и автобусов, за проезд по Дальнему западному обходу Краснодара придется заплатить 600 рублей.

Для грузовых ТС и автобусов, а также автомобилей 1 и 2 категории с прицепом цена составит 900 рублей.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», открытие Дальнего западного обхода Краснодара и обхода Аксая в Ростовской области запланировано на 15 июня. Строительство ДЗОК завершили на полгода раньше запланированных сроков.

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