Стоимость проезда по Дальнему западному обходу Краснодара составит от 300 до 900 рублей

Проезд по участку, проходящему у станицы Марьянской, хутора Копанского, станицы Нововеличковской и Новотитаровской, откроют 15 июня.

Согласно данным, опубликованным на сервисе «Автодора», проезд по Дальнему западному обходу Краснодара для водителей транспортных средств 1 категории, то есть легковых автомобилей и мотоциклов с транспондером и без них, обойдется в 300 рублей.

Цена для среднегабаритного транспорта (2 категория), то есть фургонов, пикапов, мини-фургонов, в том числе с прицепом — 450 рублей. Водителям машин 3 категории, то есть грузовиков без прицепа и автобусов, за проезд по Дальнему западному обходу Краснодара придется заплатить 600 рублей.

Для грузовых ТС и автобусов, а также автомобилей 1 и 2 категории с прицепом цена составит 900 рублей.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», открытие Дальнего западного обхода Краснодара и обхода Аксая в Ростовской области запланировано на 15 июня. Строительство ДЗОК завершили на полгода раньше запланированных сроков.