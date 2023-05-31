Кондратьев: Дальний Западный обход Краснодара запустят на полгода раньше

Дальний западный обход Краснодара позволит перенаправить транспортные потоки к Крымскому мосту. Планируется, что работы по строительству объекта завершат на полгода раньше запланированного.

Об этом 31 мая рассказал глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Дороги — это артерии экономики и наиболее важные коммуникации для нашего региона. При поддержке федерального центра развиваем альтернативные транзитные маршруты. Новые объекты транспортной инфраструктуры строят качественно и с опережением сроков», — отметил губернатор.

Он добавил, что также практически завершились работы на трассе М-4 «Дон» около Геленджика. Там, на участке от города до Марьиной Рощи дорогу расширили до четырех полос, а также построили развязку около Кабардинки. Высокая готовность нового Яблоновского моста — на объекте монтируют освещение и укладывают асфальт.

«Уверен, что эти преобразования позволят сделать дороги нашего края более комфортными», — написал Кондратьев в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань24», глава «Автодора» Вячеслав Петушенко в ходе встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным заявил, что Дальний западный обход Краснодара (ДЗОК) и обход Аксая в Ростовской области планируют открыть 10 июня.