Движение по Дальнему западному обходу Краснодара планируют запустить 10 июня

Об этом 10 мая заявил глава «Автодора» Вячеслав Петушенко в ходе встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

По его словам, Дальний западный обход Краснодара (ДЗОК) и обход Аксая в Ростовской области планируют открыть уже 10 июня.

«У нас два узких места — обход Аксая и обход ДЗОКа. Это 86,7 км новых дорог, которые мы на 1,5 года раньше сдадим, 10 июня планируем открыть, что позволит расшить узкие места. Мы знаем, что трасса М-4 сегодня самая востребованная», — цитирует Вячеслава Петушенко РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», после завершения строительства обход поможет серьезно разгрузить дороги Краснодара, а туристы смогут быстрее добраться к курортам Кубани.