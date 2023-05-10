Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Движение по Дальнему западному обходу Краснодара планируют запустить 10 июня

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/dvizhenie-po-dalnemu-zapadnomu-obhodu-krasnodara-planiruyut-zapustit-10-iyunya?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Движение по Дальнему западному обходу Краснодара планируют запустить 10 июня
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом 10 мая заявил глава «Автодора» Вячеслав Петушенко в ходе встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

По его словам, Дальний западный обход Краснодара (ДЗОК) и обход Аксая в Ростовской области планируют открыть уже 10 июня.

«У нас два узких места — обход Аксая и обход ДЗОКа. Это 86,7 км новых дорог, которые мы на 1,5 года раньше сдадим, 10 июня планируем открыть, что позволит расшить узкие места. Мы знаем, что трасса М-4 сегодня самая востребованная», — цитирует Вячеслава Петушенко РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», после завершения строительства обход поможет серьезно разгрузить дороги Краснодара, а туристы смогут быстрее добраться к курортам Кубани.

Статьи
Топ-10 продуктов для идеальной кожи
Топ-10 продуктов для идеальной кожи
7 способов не переедать
7 способов не переедать
Паническая атака: что это и как успокоиться
Паническая атака: что это и как успокоиться
Какой сегодня праздник: что отмечают 10 мая
Какой сегодня праздник: что отмечают 10 мая
Оружие Победы: огнемет РОКС-3 — смерть в ранце
Оружие Победы: огнемет РОКС-3 — смерть в ранце
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях