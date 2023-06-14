Движение по Дальнему Западному обходу Краснодара планируют открыть 15 июня

Об этом сообщил глава ГК «Автодор» Вячеслав Петрушенко 14 июня в ходе сессии «Поехали! Грузовые беспилотные перевозки: впервые на магистрали и комплексно» на ПМЭФ-2023.

Также 15 июня откроют движение по обходу Аксая в Ростовской области.

«Надеюсь, завтра мы откроем движение, вернее не надеюсь, а уверен, двух последних таких серьезных точек на трассе М-4 «Дон» — обход Ростова и обход Краснодара», — цитирует Вячеслава Петрушенко ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее движение по Дальнему западному обходу Краснодара планировали запустить 10 июня.

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