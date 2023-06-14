Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Движение по Дальнему Западному обходу Краснодара планируют открыть 15 июня

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/dvizhenie-po-dalnemu-zapadnomu-obhodu-krasnodara-planiruyut-otkryt-15-iyunya?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Движение по Дальнему Западному обходу Краснодара планируют открыть 15 июня
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом сообщил глава ГК «Автодор» Вячеслав Петрушенко 14 июня в ходе сессии «Поехали! Грузовые беспилотные перевозки: впервые на магистрали и комплексно» на ПМЭФ-2023.

Также 15 июня откроют движение по обходу Аксая в Ростовской области.

«Надеюсь, завтра мы откроем движение, вернее не надеюсь, а уверен, двух последних таких серьезных точек на трассе М-4 «Дон» — обход Ростова и обход Краснодара», — цитирует Вячеслава Петрушенко ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее движение по Дальнему западному обходу Краснодара планировали запустить 10 июня.

Читайте также: проезд по трассе М-4 «Дон» на участке дальнего западного обхода Краснодара будет платным.

Статьи
Выйти из сумрака: что такое кома и почему из нее легко выходят только в кино
Выйти из сумрака: что такое кома и почему из нее легко выходят только в кино
Сколько варить яйца: вкрутую, всмятку и «в мешочек»
Сколько варить яйца: вкрутую, всмятку и «в мешочек»
Можно ли загорать на пенсии: эндокринолог опровергла мифы о загаре
Можно ли загорать на пенсии: эндокринолог опровергла мифы о загаре
Семь причин регулярно есть грецкие орехи
Семь причин регулярно есть грецкие орехи
Горячая ванна: кому можно и нельзя
Горячая ванна: кому можно и нельзя
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях