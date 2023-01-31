Проезд по трассе М-4 «Дон» на участке дальнего западного обхода Краснодара будет платным

Проезд на дальнем западном обходе краевой столицы будет платным до 30 июня 2122 года.

Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 30 января.

«Установить, что использование автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-4 «Дон» Москва — Воронеж — Ростов-на-Дону — Краснодар — Новороссийск на участке дальнего западного обхода Краснодара осуществляется на платной основе до 30 июня 2122 года», — говорится в тексте распоряжения.

По двум участкам дорог будет осуществляться альтернативный бесплатный проезд. Первый маршрут проходит через трассу Краснодар — Ейск, по краевой столице, через трассу А-289 и дорогу А-290. Протяженность маршрута — 58 км.

Второй путь проходит по трассе М-4 «Дон», через Краснодар, затем также по трассам А-289 и А-290. Длина пути — 64 км.

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