Температура морской воды на Черноморском и Азовском побережьях Кубани стала комфортной
Общество
15.06.2023 11:27
По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 15 июня температура морской воды на курортах Кубани не превышает 22 °C.
Температура воды в Азовском море — в Темрюке, Ейске и Приморско-Ахтарске составляет 22 °C.
Такая же температура воды в Черном море у берегов Анапы и Новороссийска и Геленджика.
В Туапсе море холоднее на 2 градуса, там вода температура воды составляет 20 °C.
Самая холодная вода в море сейчас в Сочи — всего 19 °C, сообщает Краснодарский ЦГМС в Telegram.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», температура морской воды на Черноморском побережье Краснодарского края и Крыма достигнет комфортных для человека 22°C не раньше середины июня. Неделю назад 7 июня температура морской воды в Анапе и в Новороссийске была на 4 градуса ниже — 18 °C.