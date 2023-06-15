Температура морской воды на Черноморском и Азовском побережьях Кубани стала комфортной

По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 15 июня температура морской воды на курортах Кубани не превышает 22 °C.

Температура воды в Азовском море — в Темрюке, Ейске и Приморско-Ахтарске составляет 22 °C.

Такая же температура воды в Черном море у берегов Анапы и Новороссийска и Геленджика.

В Туапсе море холоднее на 2 градуса, там вода температура воды составляет 20 °C.

Самая холодная вода в море сейчас в Сочи — всего 19 °C, сообщает Краснодарский ЦГМС в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», температура морской воды на Черноморском побережье Краснодарского края и Крыма достигнет комфортных для человека 22°C не раньше середины июня. Неделю назад 7 июня температура морской воды в Анапе и в Новороссийске была на 4 градуса ниже — 18 °C.