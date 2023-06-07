Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

В Сочи 7 июня вода в Черном море прогрелась до 22 °C

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-7-iyunya-voda-v-chernom-more-progrelas-do-22-c
В Сочи 7 июня вода в Черном море прогрелась до 22 °C
Фото Екатерины Лызловой, «Кубань 24»

Об этом сообщает Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По данным синоптиков, 7 июня самая холодная морская вода на побережье Черного моря на Кубани зафиксирована в Анапе и в Новороссийске — 18 °C. На один градус теплее море в Геленджике. В Туапсе морская вода прогрелась до 20 °C, в Сочи — до 22 °C.

Температура воды в Азовском море в Ейске и в Приморско-Ахтарске составила 21 °C тепла, в районе Темрюка — 20 °C.

Читайте также: в Гидрометцентре рассказали, когда прогреется вода на курортах Краснодарского края.

Статьи
Экотерроризм на Каховской ГЭС. Двуличие или безразличие?
Экотерроризм на Каховской ГЭС. Двуличие или безразличие?
Нелюбимая квитанция: что будет, если не платить взносы на капремонт?
Нелюбимая квитанция: что будет, если не платить взносы на капремонт?
Врач назвала топ продуктов, ускоряющих старение
Врач назвала топ продуктов, ускоряющих старение
Помоги организму: как почистить почки
Помоги организму: как почистить почки
Финики: польза и вред для организма
Финики: польза и вред для организма
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях