В Сочи 7 июня вода в Черном море прогрелась до 22 °C

Об этом сообщает Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По данным синоптиков, 7 июня самая холодная морская вода на побережье Черного моря на Кубани зафиксирована в Анапе и в Новороссийске — 18 °C. На один градус теплее море в Геленджике. В Туапсе морская вода прогрелась до 20 °C, в Сочи — до 22 °C.

Температура воды в Азовском море в Ейске и в Приморско-Ахтарске составила 21 °C тепла, в районе Темрюка — 20 °C.

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