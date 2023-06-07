В Гидрометцентре рассказали, когда прогреется вода на курортах Краснодарского края

Температура морской воды на Черноморском побережье Краснодарского края и Крыма достигнет комфортных для человека 22°C не раньше середины июня.

Об этом 7 июня сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, в настоящее время открывать купальный сезон рано — ни на одном из курортов вода не прогрелась достаточно.

Эксперт отметил, что сейчас самая теплая вода в Сочи, Туапсе и Ялте.

«Сейчас в Анапе температура воды — 16°C, в Евпатории — 17°C, в Алуште, Феодосии, Геленджике — 18°C, в Ялте, Туапсе, Сочи — 20°C. До середины месяца еще придется подождать прогрева воды», — цитирует Вильфанда ТАСС.

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